Premio Biella Letteratura e Industria 2022, i finalisti incontrano il pubblico

Il tradizionale appuntamento di presentazione dei finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria, il primo riconoscimento in Italia dedicato alla letteratura d’impresa, torna nella sua sede storica, e in presenza, presso la Biblioteca di Città Studi a Biella, sabato 22 ottobre alle ore 17, in corso Pella 2/b.

Un evento sempre molto atteso dai lettori e dalla comunità del Premio perché offre l’occasione di conoscere da vicino gli autori finalisti e approfondire i temi affrontati nei loro saggi, tutti di estrema attualità.

A fare gli onori di casa sarà Paolo Piana, Presidente del Premio Biella Letteratura e Industria; a Pier Francesco Gasparetto, Presidente della Giuria del Premio, il compito di intervistare gli autori finalisti: Roger Abravanel, Marco Armiero, Claudia Bianchi, Fabio Deotto e Angelo Mastrandrea.

Roger Abravanel, che, con Aristocrazia 2.0 Una nuova élite per salvare l’Italia (Solferino), analizza i vizi del sistema economico e sociale nazionale e ricostruisce i passaggi della storia imprenditoriale italiana degli ultimi decenni;

Marco Armiero con L’era degli scarti. Cronache dal Wasteocene, la discarica globale (Einaudi) compie un viaggio nella nostra epoca, il Wasteocene, l'era degli scarti. Un'era segnata dalla continua produzione di persone, comunità e luoghi di scarto;

Claudia Bianchi, autrice di Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio (Laterza), che indaga una delle declinazioni più interessanti del tema della violenza: quello che è diventato comune chiamare hate speech, un fenomeno sociale favorito anche dai nuovi media;

Fabio Deotto, che, con il saggio L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia (Bompiani,) racconta storie reali di persone già oggi costrette a misurarsi con un pianeta più caldo, un reportage narrativo che ci aiuta a vedere il nuovo mondo in cui stiamo imparando a vivere.

Angelo Mastrandrea, con L’ultimo miglio. Viaggio nel mondo della logistica e dell’e-commerce in Italia tra Amazon, rider, portacontainer, magazzinieri e criminalità organizzata (Manni) racconta cosa succede dietro le quinte nel mondo della logistica e dell'e-commerce, chi ci lavora e a quali condizioni. E quali sono i costi sociali, economici e ambientali di questo capitalismo del nuovo millennio.

I finalisti saranno premiati da rappresentanti degli enti e sponsor sostenitori del Premio Biella.

Le letture di brani tratti dai testi saranno a cura di “Teatrando”, la compagnia teatrale che affianca il Premio sin dalle sue prime edizioni.

La cerimonia conclusiva con la premiazione del vincitore della XXI edizione del premio Biella Letteratura e Industria si terrà sabato 19 novembre a Biella, presso l’Auditorium Città Studi.