Cossato, si torna a teatro: ripartono gli spettacoli della nuova stagione

Nei giorni scorsi, è stato presentato Cossato in Scena, tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2022-23.

A darne notizia, lo stesso Comune sui propri canali social: “Finalmente si torna a teatro! Non potete immaginare che gioia poter scrivere questa frase, una felicità ancor più grande perché quest'anno ci ritroveremo nel nostro teatro di Cossato. Dopo la pausa imposta, è con grande piacere che ritroviamo un pubblico rimasto fedele e torniamo a godere di un luogo a noi tanto caro, dove nel corso degli anni abbiamo potuto applaudire grandi artisti. Ad attenderci troveremo tanti appuntamenti e novità, una rassegna domenicale dedicata ai più piccoli, il ritorno del piemontese, un intenso spettacolo musicale e poi tanta prosa brillante. Ritroveremo grandi beniamini come Max Pisu, Nino Formicola, Roberto Ciufoli, Gianfranzo lannuzzo, due attrici straordinarie che formano una coppia travolgente Maria Amelia Monti e Marina Massironi e poi tre grandi artisti che per la prima volta saranno in città: Corrado d'Elia, Matthias Martelli e Yuri Ferrini, protagonisti di spettacoli che ci riempiranno di gioia ed emozione. Siamo certi che apprezzerete gli sforzi compiuti e la volontà di tutta l'Amministrazione comunale di potervi proporre un nuovo anno digrande Teatro”.