Autobahn, Storie di Piazza al Lanificio Botto di Miagliano

Un fine settimana all’insegna del teatro quello proposto da Storie di Piazza aps tra spettacolo e formazione. Il 22 ottobre alle 21 al Lanificio Botto di Miagliano Storie di Piazza aps presenterà lo spettacolo “Autobahn” , di Pier Vittorio Tondelli con Francesco Logoteta e la regia di Pierr Nosari.

Un debutto molto particolare che ha visto la Compagnia impegnata in questi mesi, tra Bologna e Milano, per prove intorno ad un autore scomodo di cui ricorre il trentennale della morte. Il 22 e 23 ottobre presso Mambo Forrò di Biella si terrà un seminario intensivo dedicato al musical, con Salvo Montalto attore, cantante e doppiatore diplomatosi alla Musical Theatre Academy di Catania nel 2003, che lavora per Storie di piazza da qualche anno e che, dopo molti spettacoli in giro per l’Europa e il trasferimento da Parigi nella nostra Regione, a Torino, offre la possibilità di sperimentare tecniche e materie specifiche per comprendere l’interpretazione nel musical. Ci sono ancora alcuni posti disponibili per questo seminario. Non sono richieste particolari esperienze ma occorre avere voglia di mettersi in gioco. Informazioni e prenotazioni iscrizioni@storiedipiazza.it

Il 22 ottobre alle 21 a Miagliano invece debutterà Autobahn, con la regia di Pierr Nosari, regista bolognese e l’interpretazione di Francesco Logoteta, attore e formatore biellese, con l’ultimo dei sei racconti di “Altri Libertini” di Tondelli. Perché Pier Vittorio Tondelli? Tondelli è un autore urticante, ebbe una vita troppo breve (morì a 36 anni) e nonostante la collocazione dei suoi scritti in un preciso periodo storico (la generazione anti-ideologica degli anni ’80), ancora oggi dice qualcosa che vale la pena ascoltare. Per ricordarlo l’attore biellese Francesco Logoteta ha coinvolto il regista bolognese Pierr Nosari per avviare con lui uno studio che portasse espressione e possibilità di rappresentazione ai nostri giorni.

L’ingresso è a offerta libera ed è obbligatoria la prenotazione, visto il numero limitati di posti. Whatsapp 351 886 2836, info@storiedipiazza.it