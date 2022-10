Anziano a terra in stato confusionale, passanti chiamano il 118

Alcuni passanti notano un anziano seduto per terra in stato confusionale e chiedono l'intervento delle forze dell'ordine. È successo ieri, 17 ottobre, a Biella: l'uomo, un 77enne senza fissa dimora, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in Pronto Soccorso per alcuni accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri.

In serata, lo stesso si sarebbe allontanato dalla struttura ospedaliera: dato l'allarme, è stato ritrovato poco distante, sempre seduto a terra in una pista ciclabile di Ponderano. Anche in questo caso, è stato riaccompagnato al nosocomio.