Stefania Nicolo è tornata tra i banchi al Liceo Sella, FOTO

Stefania Nicolo è ritornata tra i banchi di scuola per parlare dei suoi lavori. Diplomata al Liceo Artistico, Stefania ha poi studiato pittura per tre anni all’Accademia di Brera di Milano e oggi ha trasformato la sua passione in lavoro, scolpisce il legno.

In questi giorni è tornata nella sua scuola a fare lezione agli allievi della 3H, indirizzo Plastico Pittorico. La classe si sta avvicinando ai diversi materiali legati alla scultura e uno di questi è il legno.

"Stefania Nicolo era stata una delle prime allievi del Liceo Sella indirizzo Artistico - spiega la professoressa Albini - è stata contatta perchè le sue opere scultoree lignee sono una sorta di favola che raccontano. I colori sono belli che non nascondono la semplicità del legno ma la esaltano. Ho trovato giusto invitarla per la prima volta dopo tanti anni, portarla in classe non come allieva come come un'artista. Si è presentata alla 3H come primo approccio ma tornerà anche dalle classi in uscita a presentare i suoi lavori".