Gli studenti delle consulte provinciali del quadrante a Oropa con "Campus", FOTO

L’11 ottobre è approdata a Biella, immersa nella splendida cornice dei Sacri Monti di Oropa, la terza tappa del vasto e articolato progetto CAMPUS, nato dall’iniziativa delle Consulte Provinciali degli studenti del quadrante di Biella/Novara/Vercelli/Verbano-Cusio-Ossola e coordinato dagli Uffici Scolastici Territoriali dei rispettivi ambiti.

Ambiente e cultura sono strettamente affini e vanno di pari passo. Proprio di questi ultimi elementi i giovani devono essere cultori, consapevoli di una ricchezza che va tutelata e allo stesso tempo valorizzata. Strettamente legata è inoltre la gastronomia, a cui è stata data altrettanta attenzione, in quanto vitale per comprendere il modo di vivere di un popolo. Le azioni che caratterizzano il progetto si inseriscono quindi in un percorso educativo e formativo in cui i giovani approfondiranno la conoscenza del territorio piemontese, con un momento conclusivo che prevede un campus/convegno presso l’Istituto agrario di Crodo.

Il progetto delle Consulte ha visto la partecipazione di una trentina di studenti che hanno avuto un’occasione preziosa di esplorare le numerose sfaccettature culturali e naturalistiche del territorio biellese. Partendo dal Patrimonio UNESCO dei Sacri Monti, minimo comune denominatore e fil rouge dell’ampia progettazione messa a punto dagli studenti e dai referenti di Ambito Territoriale, si è dipanato attraverso un vernissage culturale ed enogastronomico inaspettatamente variegato e stimolante.

Dopo il Sacro Monte di Varallo e quello di Orta San Giulio, questa volta è toccato a Biella tirar fuori dal cilindro le sacre bellezze di uno dei santuari italiani più suggestivi, incastonato come una perla tra i monti. Dopo i saluti istituzionali del Rettore del Santuario di Oropa, Don Michele Berchi, e del consigliere Edoardo Maiolatesi, in rappresentanza della Provincia di Biella. I presenti hanno preso parte a una vera e propria lectio magistrali itinerante condotta dal professor Riccardo Quaglia del Liceo Avogadro, che ha narrato in maniera coinvolgente la storia del Santuario, tra curiosità storiche, inevitabili traversie ed eventi fondamentali che hanno portato alla sua odierna costituzione e fama.

La passeggiata è proseguita sui passi del Sentiero dei Preti, nella zona retrostante la Basilica che, complice una tersa e piacevole giornata autunnale, ha permesso di sfoderare bellezze paesaggistiche e ambientali in un caleidoscopio di cangianti e pittoreschi riflessi cromatici di un insolito e caldo inizio d’autunno.

A pranzo i ragazzi hanno assaporato una carrellata di prodotti tipici biellesi, con l’immancabile polenta concia di Oropa, emblema della cucina locale. Nel pomeriggio, hanno quindi passeggiato tra le strade di Biella che li ha portati dapprima al Museo MEBO, per terminare la giornata alla Città dell’Arte della Fondazione Pistoletto, dove sono stati accolti per una breve visita incentrata sulla figura dell’artista Michelangelo Pistoletto e sulle attività didattiche, ricreative e artistiche proposte a scuola e territorio.

Un ringraziamento doveroso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha supportato e reso possibile un evento – si spera il primo di tanti – con cui anche la Consulta Provinciale degli Studenti vuole dire la sua per valorizzare la grande ricchezza turistica e culturale del biellese.