Biella: sopralluogo del consigliere Colletta e dell'assessore Olivero nei quartieri periferici, FOTO

Nell’ottica di avere una città più pulita e ordinata, nei giorni scorsi il Consigliere comunale della Lega Vito Colletta, vicepresidente della commissione Ambiente, ha invitato l’assessore all’ambiente Marzio Olivero a effettuare insieme un giro di controllo per le vie dei quartieri periferici di Biella.

"Molti sono i punti dove il diserbo pare decisamente carente - commenta il consigliere -, sia per il nuovo prodotto biologico a base di acido acetico, un diserbante naturale imposto per legge che ha però avuto scarsi risultati, sia per la mancanza di una precisa programmazione degli interventi da parte della società SEAB, alla quale è affidato il servizio. Il risultato è che i marciapiedi sono invasi da cespugli di erba ingiallita, in alcuni punti non è stato proprio effettuato il diserbo e si possono incontrare cespugli alti ben 2 metri, dove si accumulano rifiuti e sporcizia".

"Durante il sopralluogo congiunto - prosegue Colletta - l’assessore che si è detto già a conoscenza della problematica, ha annotato e fotografato i punti più critici e si è impegnato a far intervenire al più presto degli operatori SEAB per risolvere le varie criticità al fine di avere marciapiedi più decorosi, anche per affrontare la neve e il ghiaccio del prossimo inverno. Infatti la competenza dello sfalcio dell’erba e della pulizia sui marciapiedi è di SEAB. Questa amministrazione comunale, su forte impulso della Lega, ha infatti stipulato un accordo con SEAB per pulizia di cunette, rimozione foglie, taglio dell’erba e diserbo delle strade comunali. Ora si tratta di sorvegliare la qualità del servizio e la frequenza degli interventi. Siamo certi che l’assessore all’ambiente affronterà con massima determinazione l’impegno preso e svolgerà con massimo rigore operazioni di controllo al fine di assicurare una maggiore pulizia alla nostra città.

"La nostra volontà - conclude il consigliere - è quella di avere una programmazione ben definita nei prossimi mesi, in modo da non avere più questi inconvenienti che danno un’immagine di degrado alla città".

Nello spirito di collaborazione tra amministratori e di dovere nei confronti dei cittadini, il consigliere Colletta si è reso disponibile a collaborare e vigilare nella buona riuscita dell’operazione. Intanto, mercoledì 19 ottobre è stata convocata la prima commissione comunale in cui ci sarà un incontro con il nuovo Consiglio d’amministrazione di SEAB e l’audizione del nuovo Presidente, per fare il punto sulla situazione.