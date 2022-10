Record di iscritti al 4° Memorial Enrico Leone FOTO

“Bravi, bell’evento, il migliore di quelli fin qui organizzati!”. Questo il commento finale dei partecipanti al 4° Memoriale Enrico Leone, raduno per auto e moto storiche dedicato alla memoria dell’imprenditore pollonese Enrico Leone e organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Pollone in collaborazione con il “Garage” Trazione Posteriore e il Club di Auto e Moto storiche AMSAP Biella.

Tutto ha avuto inizio sabato sera nella Palestra di Pollone, dove, contestualmente alla presentazione dell’evento, si è tenuta la degustazione “Quando il vino accompagna il formaggio”. Dopo l’intervento iniziale del Presidente della Pro Loco, Adriano Giaretta, e della vicepresidente, Marcella Leone (vedova di Enrico Leone), sono intervenuti a turno Nicola Leone, della Storica Enoteca del Centro di Biella ed Enrico Rosso, del Caseificio Rosso di Pollone che, dallo Chardonnay al Passito e dal Maccagno al particolarissimo Birba Blu, hanno presentato quattro abbinamenti vino – formaggio davvero suggestivi. Durante la degustazione sono intervenuti anche il Sindaco e il Vicesindaco di Pollone, Sandro Bonino e Francesco Botto Poala, e poi, per presentare il raduno, l’organizzatore, Paolo Delsignore: che ha fra l’altro ricordato che l’evento 2022 è stato dedicato al marchio Ferrari “in occasione dei 75 anni della casa di Maranello e dei 60 anni del modello GTO, vettura non a caso scelta come immagine istituzionale dell’evento”.

A seguire è intervenuto il presidente di AMSAP Biella, Carlo Tarello, che ha parlato dell’abbinamento con la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca promossa da ASI, l’Automotoclub Storico Italiano. “L’iniziativa di ASI” ha spiegato “ha come obbiettivo la promozione e la valorizzazione del motorismo storico italiano: un patrimonio tecnico e culturale che non ha eguali al mondo e che per questo motivo deve essere sempre più tutelato, divulgato e sviluppato; anche per questo motivo siamo ben lieti di aver fatto entrare questo evento nell’iniziativa della nostra Federazione”.

Domenica, a partire dalle 8, i partecipanti si sono ritrovati in Piazza San Rocco, a Pollone, all’ingresso del Parco della Burcina. In totale 57 autovetture e sette motociclette del Moto Club Perazzone – Cavallini di Biella, convenzionato con AMSAP Biella. I partecipanti hanno dapprima raggiunto Verrone, per una visita alla sede e all’Outlet della Modesto Bertotto, sponsor dell’evento; quindi il ritorno a Biella, con sfilata e presentazione delle vetture all’interno del Centro Commerciale Gli Orsi. A quel punto la carovana ha affrontato il percorso che l’ha portata fino a Netro, dove i partecipanti sono stati accolti nella sede delle ex Officine Rubino, per visitare l’Ecomuseo della Lavorazione del Ferro.

Dove sono stati ricevuti dal Responsabile, Ugo Garzena, e dal personale della Pro Loco di Netro, che ha offerto al gruppo un aperitivo. Quindi il rientro a Pollone, per la pausa pranzo. Nel pomeriggio, novità di questa quarta edizione, i partecipanti si sono spostati nel Piazzale del Lanificio F.lli Piacenza di Pollone per la “prova di abilità” Zero Time, che è stata, a detta di tutti i presenti, la “ciliegina sulla torta" dell’evento. Nel piazzale, a cura del personale di AMSAP e della Scuderia Giovanni Bracco di Biella, sono stati sistemati due coppie di pressostati, a cinquanta metri una dall’altra, distanza da percorrere in dieci secondi. Una sola regola: chi faceva il miglior tempo, passava al turno successivo.

“E’ stato un "giochino" che è piaciuto a tutti e mi ha convinto" ha commentato al termine l'organizzatore dell'evento, Paolo Delsignore; che ha aggiunto "non avendo mai fatto nulla di regolarità, sinceramente non avevo idea di come fosse ... invece ne è venuta fuori una cosa davvero simpatica, che ripeteremo sicuramente. Regolarità per sempre!". Va ancora ricordato che la prova di abilità è stata vinta da Lorenzo Pivano su Alfa Romeo Spider III serie del 1985, davanti a Giampaolo Costanza, su Mercedes 300 SL del 1989 e Massimo Ricca su Jaguar E Type del 1969. Quarto classificato Fabrizio Roman su Opel Kadett berlina del 1975.