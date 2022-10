Cavaglià, lavori di asfaltatura: ecco come cambia la viabilità

Cambia la viabilità a Cavaglià. Il Comune informa i cittadini che, a partire dalle 7 di lunedì 24 ottobre e fino alle 18 di venerdì 4 novembre, avrà inizio una serie di lavori di asfaltatura di via Vercellone e di parte di via Generale Salino.

Queste le modifiche: chiusa la strada al traffico in entrambi i sensi di marcia dalla rotonda 228/SP 593 (Bar 500) al civico n. 64 di Via Vercellone (Bar Bis); poi senso unico alternato con divieto di sosta e fermata su ambo i lati dal civico 64 (Bar Bis) alla rotatoria SP 593 Via Generale Salino e dal civico 17 di via Generale Salino fino alla rotatoria con SP 593.

“Inoltre, si precisa che le rotonde site in zona Bar 500 e via Generale Salino saranno percorribili – si legge nella nota del Comune - L'amministrazione, consapevole che le modifiche alla viabilità di cui sopra porteranno qualche difficoltà, sottolinea che i lavori sono volti a migliorare una delle strade del paese con maggior traffico”.