Biella, si torna in piazza con un presidio a favore dell'ambiente

A Biella si torna in piazza a favore dell'ambiente. Lo comunica Fridays For Future Biella in una nota stampa ai giornali: “Il 21 ottobre in via Battistero si terrà un presidio ad oltranza per far luce sulla crisi climatica in atto, gli orari saranno dalle 9 di mattina alle 18 di sera. È importante per noi far sì che le amministrazioni agiscano, e lo facciano in fretta, perchè la crisi del clima non aspetta nessuno e noi siamo i ritardatari”.