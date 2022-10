Biella, intervento di manutenzione alla rete idrica: ecco dove e quando

Cordar SPA Biella Servizi informa i cittadini del comune di Biella che, a seguito di programmazione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione idrica per la riparazione di una perdita d'acqua sulla dorsale principale, dalle 22 del giorno 19 ottobre alle 2 del 20 ottobre, potrebbero verificarsi improvvisi cali di pressione in rete, nel quadrilatero del centro cittadino compreso tra via Pietro Micca, via Sella, via Lamarmora, via Cernaia, via Ramella Germanin e via Italia. “Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi – si legge nella nota - si comunica che Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 60 14”.