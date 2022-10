Leone, Pd: "Degrado al Villaggio La Marmora, non si contano le segnalazioni"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La manutenzione ordinaria per l’attuale amministrazione del Comune di Biella deve essere una perfetta sconosciuta. Non si contano le segnalazioni di cittadini e le interrogazioni di vari gruppi di minoranza che segnalano il continuo degrado in città , ma ci deve pur essere un limite all’indecenza.

Il marciapiede ormai invaso dalle pianti infestanti si trova in via Donato, le persone camminano sulla strada costeggiando il cordolo in quanto non è possibile farlo nella sede deputata. Le due panchine, ormai colonizzate dai cespugli e dai rovi, si trovano dentro l’area pedonale di via Trivero nei pressi di un asilo nido, di una Scuola dell’Infanzia, una palestra e del Liceo delle Scienze Umane, una zona molto frequentata da ragazzi, bambine e bambini di ogni età e loro famiglie. Sono diventate anche discrete discariche di rifiuti, come tutta l’area peraltro dove purtroppo la maleducazione fa la sua parte. Ma si sa bruttezza richiama bruttezza e pare non esserci argine a questo declino.

Spero che questa segnalazione induca il sindaco e gli assessori competenti a fare un passaggio da quelle parti per rendersi conto della situazione.