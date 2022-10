Teens con le polveri bagnate, al Pajetta passa Crocetta

Dura 10 minuti la sfida del Pajetta tra Teens Basket Biella e Crocetta Torino. Dopo un quarto di equilibrio, chiuso sull’8-12, Biella alza bandiera bianca: dal 16-20 gli ospiti piazzano un parziale di 8-0 che scava il primo solco della serata.

Lo Zeta Esse Ti ci crede fino al 26-37, poi Ceccarelli e l’ex Pasqualini chiudono la contesa. Per Biella percentuali insufficienti al tiro, frutto di scelte troppo affrettate. L’assenza della guardia titolare Cena è un fardello troppo pesante per la squadra di coach Boschetti, che schierava anche Brusasca a mezzo servizio con un pollice fratturato. Per il Teens ora due trasferte sui parquet di Rivarolo e Ciriè.

Teens Basket Biella-Crocetta Torino 44-67 (8-12, 22-37, 36-59).

Biella: Brusasca 2, Bona, Cerri 9, Maffeo 9, Zimonjic 10, Lavino 3, Vioglio, Caroli 6, Pereira 4, Coppa, Angelino. Allenatore: Corrado Boschetti.

Crocetta: Ceccarelli 16, Pasqualini 14, Cagnazzo, Paschetta 8, Galluzzo, Possekel 7, Boeri 13, Zennato, Savarino, Cian, Canepa 4. Allenatore: Maurizio Tassone.