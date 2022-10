Prova agrodolce per Tasinato-Pieri al Rally del Rubinetto FOTO

Bilancio agrodolce per la coppia formata da Pierangelo Tasinato e Luca Pieri, tornati di nuovo in pista a 13 anni dall'ultima gara. Stavolta hanno affrontato insieme, sotto le insegne del Biella Corse, il 29° Rally del Rubinetto, gara di validità nazionale andata in scena questo fine settimana fra le province di Novara e Vercelli. Alla fine, la coppia biellese ha conquistato il 13° posto assoluto.

“È stata una bella gara nonostante tutto – commenta il pilota biellese – La giornata di sabato è stata utile per prendere confidenza tra noi e la macchina, l'ottima Skoda Fabia Evo del Team Miele (gruppo RC2N, classe R5 ndr). Una volta messo a punto l'assetto, ce la siamo giocata proprio sui decimi di secondo con gli avversari. Purtroppo, nell'ultima manche, abbiamo voluto osare di più per centrare il decimo assoluto ma non ci siamo riusciti. Siamo comunque soddisfatti della prova su pista”.

Non possono mancare i ringraziamenti di rito: “Dovuti e calorosi al Team Miele per la macchina, sono stati davvero impeccabili. Così come tutti gli sponsor e gli amici che mi sono stati vicini con il loro sostegno nel fine settimana”. Ora l'occhio è puntato al Rally del Lazio Cassino-Pico 2022, in programma il prossimo 4-5 novembre e valevole per la finale nazionale ACI Sport Rally Cup Italia. “Ci stiamo preparando con cura – conclude Tasinato – Inoltre, siamo in cerca di realtà che possano sostenere la nostra impresa”.