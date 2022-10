Brc i risultati del fine settimana

SERIE A F 16.10.22 Amatori Union Milano – Rugby San Mauro/Biella 0-53 (0-17)

Marcatori. Mete delle giocatrici biellesi: Martina Sansaverino (2) e Rachele Pagliano (2).

Brc: Sanseverino; Difino, Floris, Zanini, Ristorto; Vian, Pagliano; Stoppa (cap.), Bertello, Franchi; Zorboli, Bongiovanni; Merici, Lembo, Boetto. A disposizione: Sallam, Borello, Hysmeta, Benedetto, Toro, Licata.

Per la stagione 2022/2023 San Mauro è la franchigia iscritta al Campionato di serie A Femminile che raggruppa le giocatrici di undici club piemontesi, tra i quali Biella Rugby.

Stefano Scursatone, coach: “Prima partita di campionato e subito una bella vittoria in trasferta sul campo di Union Milano. Nel primo tempo, le avversarie hanno cercato di indurre le ospiti a commettere molti errori di trasmissione e falli tecnici ripetuti. Nonostante questi errori, la prima frazione si è conclusa con il nostro vantaggio 17.0. Secondo tempo completamente diverso: le ragazze hanno dimostrato grande sicurezza e padronanza, atteggiamenti che hanno portato all’importante risultato finale. Un’ottima prestazione e la netta superiorità dimostrata, alzano il morale e la fiducia in vista della trasferta contro Cus Milano. Da segnalare l’esordio di ben cinque ragazze in uscita dalle giovanili della franchigia”.

U19 16.10.22 Biella Rugby – Valsugana R. Padova 12-29

Brc: Negro; Moretti, Sciarretta, Caputo (cap.), Olmo; Tolnai, Fusaro; Givonetti, Mondin, Mafrouh; Protto, Cafaro; Zavallone, Fasoli, Vaglio. A disposizione: Stanichievici, Gibello, Buturca, Trocca, Gregori, Panizza, Panetti.

Emilio Vezzoli, coach: “Rimane il rammarico per la sconfitta in questa ultima partita di qualificazione interregionale. I ragazzi hanno espresso un buon rugby e siamo certi che hanno lasciato tutto sul campo. Purtroppo, a questi livelli, non basta più. Abbiamo peccato di troppa poca esperienza di gioco. Il nostro avversario è stato molto cinico e ha concretizzato tutto quello che poteva. Sicuramente ci è servito di lezione per crescere. Soprattutto mentalmente”.

U17 15.10.22 Cuneo Pedona - Biella Rugby 15-19 (5-5)

Marcatori. Mete: Pavesi, Chiorboli, Mosca. Trasformazioni: Salussolia (2).

Brc: Pavesi; Meneghetti, Rava, E. Castello (cap.), Pellegrini; Salussolia, Besso; Borno, Rossi, Chiorboli; Avanzi, Mosca; Cacopardo, Curatolo, Bredariol. A disposizione: M. Castello.

Marco Porrino, coach: “Buona prova di orgoglio soprattutto nel secondo tempo: i ragazzi hanno mostrato carattere, in particolare in fase difensiva con placcaggi efficaci. Portiamo a casa un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive”.