Boxe, c'è anche Biella alle prove di Alessandria

Sabato scorso presso il palazzetto di Alessandria, si è svolta una riunione pugilistica dove hanno partecipato ben 6 coppie di bimbi da 11 e 12 anni dando continuità al progetto Sparring Io della Federazione Pugilistica Italiana allo scopo di dimostrare che il pugilato è sano e non violento anche per i più piccoli.

Dopo questi match, la manifestazione è proseguita con altri incontri dilettantistici e tra le sedici corde. Per la Boxing club Biella-FumononFumo, il rappresentante è stato Matteo Neggia, già conosciuto per la sua grande passione e dedizione che lo ha portato ad una costante crescita sia sotto l'aspetto tecnico pugilistico, sia sotto quello fisico e, non da ultimo, sotto la parte psicologica aiutandolo ad avere più fiducia e più valore in se stesso. Nell'occasione il match contro Farinelli ha avuto l'idea di rivincita dopo giugno nel quale a prevalere era stato proprio Matteo, questa volta la contesa ha visto il braccio alzato per entrambi i piccoli 15enni che hanno gestito in maniera efficace l'incontro, aggiudicandosi una ripresa a testa e pareggiando la terza.

Ottimo il risultato anche per la non perfetta condizione fisica del laniero accompagnato da Mirko Bulfoni che ha dato le giuste dritte ed ha saputo spronare nella seconda ripresa Matteo così da riportare il verdetto in parità dopo la prima ripresa persa. Un pareggio fuori casa che da continuità alla scia positiva del pugile della Boxing club Biella-Fumononfumo dopo l'ottima prestazione a Boxe sotto le Stelle di quest'estate.