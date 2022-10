Torna Nuvolosa, Staltella: "Il concorso del fumetto più importante a livello nazionale", FOTO

“Il concorso - spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Gabriella Bessone – è nato per stimolare la creatività e l’intraprendenza dei giovani e quest’anno vuole essere anche un incentivo per farli riflettere sul luogo in cui vivono, influenzati dalle loro radici, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Il nostro intento è di far crescere il progetto ogni anno, arricchendolo con nuove iniziative. Sono grata a tutti i partner, quelli storici e quelli nuovi, che ci supportano per la realizzazione di Nuvolosa”.

Come sempre, cuore di Nuvolosa è il Concorso Artistico Nazionale rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni, che prevede corposi premi in denaro per i vincitori (1.500, 700 e 400 euro; 200 euro per il Premio Sceneggiatura) e la pubblicazione di un catalogo con dieci opere selezionate. Per partecipare al concorso sarà necessario realizzare una storia a fumetti di tre tavole legata al tema del concorso. Il tema di quest’anno è: “Gli occhi sulla mia città: com’è e come la vorrei”. La scadenza per partecipare è il 13 gennaio 2023. All’interno del Progetto Nuvolosa sono previsti Laboratori del Fumetto per gli studenti del Liceo Artistico cittadino e la Casa Circondariale e altre iniziative formative rivolte a bambini e ragazzi, proposte in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini di Biella.