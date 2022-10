Laboratori, mercatini, mostre, passeggiate nei boschi, pranzi e cene in compagnia. Questo e molto altro è il ricco programma di Castagnea e le sue Castane, evento enogastronomico che andrà in scena nelle giornate del 22 e 23 ottobre a Portula. Da segnalate la cena d'autunno con i piatti della tradizione (per info: 346.9860851 o 333.9536085) e la grande castagnata di domenica, con orario d'inizio alle 14.