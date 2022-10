Biella, eventi troppo fastidiosi

Niente da fare, proprio non ce la facciamo. Vogliamo il turismo, ma troppa gente ci dà fastidio, vogliamo eventi, ma niente musica, per carità. Vogliamo far crescere l’economia ma i soldi mandateceli con un bonifico e senza rompere le scatole, vogliamo vendere e affittare le case ma solo "d'appuntamento", l’importante è non fare rumore, poi va tutto bene.

E nel fine settimana? Che noia a Biella non c'è mai nulla. Ma quando c'è qualcosa: attenzione, c’è da aspettare qualche minuto, cade il mondo, arriva l’insulto facile e completamente gratuito. Il caso arriva nel fine settimana e non è l’ultimo nell’ordine di tempo, perchè le segnalazioni da parte di chi è attento e ci tiene al biellese arrivano, in redazione. E poi ci sono i social, che per fortuna, qualche volta, sono un amplificatore di chi ci mette la faccia e si trova a combattere con l’ignoranza.

Sabato un evento di atletica, il Circuito Città di Biella, ha coinvolto il capoluogo per la 30esima volta: un bellissimo evento, spettacolare, che attrae pubblico e partecipanti da tutto il Piemonte e non solo. Il tutto tradotto in visibilità per Biella, soldi spesi nel territorio, marketing e così via. Purtroppo l’intransigenza e la maleducazione hanno fatto nuovamente la loro comparsa: insulti ai volontari, lavoro di ore per allestire rovinato in pochi minuti, a scapito della sicurezza dei partecipanti e del pubblico, per mani di persone intransigenti.

E che dire degli automobilisti? Una gara che blocca il traffico per qualche minuto nel fine settimana, quando la maggior parte delle persone non lavorano, ma scherziamo???? Non potevano farla passare da un'altra parte? Tra gli esempi in questo caso c'è quello della Pigiama Run, un evento divertente ma soprattutto anche benefico, unico, dove c’era da aspettare qualche minuto; un automobilista e anche imprenditore ci hanno segnalato in redazione gli insulti e gli improperi che venivano lanciati.