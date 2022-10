Sottoposto alla sorveglianza speciale, tenta il furto nel negozio ma non ci riesce

Tentativo di furto andato a vuoto nella giornata di ieri, 16 ottobre, a Biella. Stando alle ricostruzioni del caso, un 25enne avrebbe tentato di asportare da un negozio alcuni prodotti per un valore di circa 150 euro. Una volta fermato dai Carabinieri, si è scoperto che l'uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale. Non solo, è stato denunciato per tentato furto ma anche per inosservanza delle misure vigenti. La merce è stata restituita ai legittimi proprietari.