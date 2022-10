“Sorvegliato speciale” per strada ubriaco a disturbare i passanti

Doveva essere a casa a rispettare le misure della sorveglianza speciale. Invece, era per strada, ubriaco, a disturbare alcuni passanti. È successo ieri, 16 ottobre, a Biella: sul posto si sono portati i sanitari del 118 e i Carabinieri per assistere e identificare l'uomo. Molto probabilmente verrà deferito per la non osservanza delle disposizioni di legge.