È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, 17 ottobre, a Sandigliano. A rimanere coinvolte due auto, che hanno riportato vistosi danni alle rispettive carrozzerie.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e il personale Sicurezza Ambiente. Stando alle prime informazioni del caso, ci sarebbero stati tre feriti nello scontro.