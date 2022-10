Mercoledì l'ultimo saluto a Massimo Genova, aveva solo 60 anni

Dolore a Biella per la morte di Massimo Genova, mancato a soli 60 anni all'affetto dei suoi cari. Era molto conosciuto in tutto il Biellese: per anni, infatti, è stato valente e apprezzato meccanico presso una concessionaria biellese. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di autista con grande professionalità e passione. L'ultimo saluto avrà luogo presso la Casa Funeraria Defabianis alle 10 di mercoledì 19 ottobre. Una volta cremato, le sue ceneri riposeranno assieme alla sua adorata mamma nel cimitero urbano di Biella.