Lite tra due automobilisti per un presunto danno al mezzo, i Carabinieri a Cerrione (foto di repertorio)

Intervento delle forze dell'ordine per una lite tra due utenti della strada, impegnati in un alterco all'interno di un parcheggio. È successo ieri, 16 ottobre, a Cerrione: a scatenare le ire un presunto danno ad un mezzo in sosta. Una volta sul posto, i militari dell'Ama hanno calmato gli animi dei due uomini residenti fuori provincia.