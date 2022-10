Ponderano, un successo Puliamo il Mondo

Domenica 2 ottobre l’Associazione I Rioni di Ponderano ha organizzato una camminata per il paese durante la quale un nutrito gruppo di volontari ha contribuito a raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le vie e i parchi di Ponderano. "E’ stato anche un modo per socializzare e conoscere meglio il nostro territorio. Durante il percorso è stato possibile fermarsi in alcuni luoghi di interesse turistico di Ponderano e conoscerne la storia attraverso i racconti dei membri del direttivo della nostra associazione - racconta il presidente Stefano Astrua - il ringraziamento va a tutti i partecipanti, ai tanti bambini delle scuole del paese e i loro genitori che hanno dato la loro adesione".

"Giornate come queste contribuiscono a creare legami e a diffondere valori di grande importanza come l’amore per il territorio, l’ecologia e il senso civico", aggiunge Marco Romano, membro del direttivo dell’associazione. Al termine del percorso i sacchi con i rifiuti raccolti (in gran parte lattine, bottiglie, e mozziconi di sigarette) sono stati gettati nei bidoni messi a disposizione da Seab.