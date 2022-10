Noleggio o acquisto auto: quale soluzione scegliere caso per caso

La domanda non è per nulla banale perché al giorno d’oggi sempre più persone si rendono conto che acquistare un’automobile e diventare proprietari mette davanti a un numero che pare illimitato di spese. Purtroppo, è evidente che i costi per i proprietari di automobili lievitano tanto da prendere in considerazione il noleggio privati lungo termine che sta riscontrando un enorme successo. Ma facciamo un passo indietro e vediamo di capire quale delle due soluzioni conviene davvero, mettendo a confronto punti di forza e debolezza per vederci finalmente chiaro.

Pro e contro dell’acquisto auto

Per iniziare il discorso, l’acquisto dell’automobile conviene a tutte quelle persone che hanno intenzione di utilizzare l’automobile in maniera intensiva. Quando si acquista un’automobile, è possibile personalizzarla in base alle proprie necessità. Nel momento in cui si prende la decisione di acquistare un mezzo, è evidente che si intende tenerlo per diversi anni, sobbarcandosi però diverse spese relative alla manutenzione e alla gestione del veicolo. Una su tutte è l’assicurazione a cui aggiungere anche il bollo auto, la revisione e altri eventuali appuntamenti dal meccanico. Senza ovviamente contare il costo iniziale dell’automobile che può essere comunque diviso in rate che però pesano sul bilancio familiare per anni addirittura.

Nel momento in cui l’automobile acquistata non risponde più alle necessità, ci si trova con un mezzo che vale poco e niente a causa della velocissima svalutazione del mezzo. Molti cercano di rivenderla ma sarà pressoché impossibile recuperare la cifra investita all’inizio. In tante situazioni si preferisce rottamarla presso un concessionario dove si acquista un’altra automobile dovendo però ricominciare tutta la trafila dall’inizio dovendo sostenere i costi relativi a bollo, assicurazione e revisione che pesano non poco sulle finanze familiari, motivo per cui molti si domandano “Ma chi me lo ha fatto fare?”.

Tutti i pregi del noleggio auto a lungo termine

Quando invece si prende in considerazione il noleggio auto a lungo termine per i privati, si fa una scelta diversa ma non per questo meno valida. Questa seconda soluzione sta avendo un ottimo riscontro grazie ai suoi tanti, anzi tantissimi, punti di forza. Fondamentalmente si va a pagare una rata mensile che comprende ogni genere di costo. Infatti, oltre a quello del noleggio in questa cifra sono compresi tutti gli altri costi relativi alla copertura assicurativa completa, al bollo e anche alla revisione. In pratica, una persona deve solamente metterci il costo della benzina. Benché sia possibile scegliere l’automobile si preferisce, a volte non è possibile trovare la quadra tra tutti gli aspetti che si desiderano.

Una volta che il contratto è arrivato al termine, una persona può decidere di restituirla senza dover pagare nemmeno un euro in più oppure continuare con il noleggio o scegliere addirittura un’altra automobile che risponda meglio alle proprie esigenze. Insomma in conclusione si può dire che è una modalità flessibile pensata per andare incontro alle esigenze di diversi soggetti e le loro necessità che possono mutare nel corso del tempo.