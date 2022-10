Volontari e amici sportivi a Cavaglià per i 35 anni della Croce Rossa (foto dalla pagina Facebook della Croce Rossa di Cavaglià)

Buona partecipazione tra volontari e amici sportivi che, nella mattinata di ieri, 16 ottobre, si sono dati appuntamento in piazza Palatucci per prendere parte alla camminata condivisa per i primi 35 anni di attività della Croce Rossa di Cavaglià.

Nelle scorse ore, il comitato ha pubblicato un post sui propri canali social: “Grazie a tutti per aver camminato con noi! Finalmente, dopo molto tempo, siamo riusciti a ritrovarci e a condividere nuovamente dei bei momenti insieme! Speriamo di rivederci prestissimo”.