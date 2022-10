Viverone, il sindaco promuove la stagione turistica 2022: “Ottima, siamo tornati ai numeri del 2019”

A più di un mese dalla fine della stagione, è tempo di bilanci a Viverone sui numeri del turismo 2022. A fare il punto della situazione il sindaco Renzo Carisio sui propri canali social: “Da contatti con gli operatori turistici, la stagione estiva 2022 è stata ottima. Praticamente siamo tornati al 2019 superando il blocco derivante dal Covid. Sono tornati anche i turisti stranieri e tutte le attività legate al turismo hanno beneficiato dell’incremento dei clienti. Sicuramente anche le manifestazioni di carattere nazionale ed internazionali, quali Triathlon, campionato nazionale e mondiale di nuoto pinnato, campionato internazionale di Motonautica, campionato italiano di Wake Board, hanno ampliato la conoscenza del territorio interessando hotel, ristoranti, campeggi, parco aquatico, case vacanze, b&b. La partecipazione del Comune ad Aces Sport / Terra della Lana penso che sia stata in sintonia con gli impegni presi, contribuendo alle finalità prefisse dalla Regione relative alla promozione del settore turistico/ sportivo. Anche le casse comunali hanno beneficiato dei proventi dell’aumento delle presenze dei turisti nei parcheggi. Infatti a fine settembre, sono stati incassati circa 25mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Alla fine dell’anno, il Comune pensa di incassare oltre 100mila euro, grazie anche alla clausola prevista nel bando relativa al superamento della base incassi contrattuale. In parallelo, anche gli incassi della tassa di varo e del diritti di pesca in capo al Comune, mostrano, allo stato attuale, significativi progressi”.