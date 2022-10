Una giornata da scout a Candelo

All’inizio delle loro attività annuali, i gruppi scout biellesi dell’AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (Biella 1 San Filippo, Biella 2 San Paolo, Cossato e Trivero) propongono “una giornata da scout” , rivolta a tutti i ragazzi già negli scout ma aperta anche alle famiglie, agli amici, nonché occasione di presentazione pubblica per una associazione che sente forte il desiderio di essere presente e attiva sul territorio.

L’invito è anche per tutte le famiglie che vogliono conoscere il mondo scout magari per proporlo ai propri figli, che potranno giocare liberamente con gli altri bambini per “provare” a vivere un giorno da lupetto/coccinella/scout. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre a Candelo, presso l’oratorio della parrocchia di San Pietro. Durante la giornata di giochi e attività sono previsti 2 momenti in particolare rivolti a genitori e altri adulti interessati: alle 10.30, una tavola rotonda sulle esigenze educative dei ragazzi di oggi, con la Dott.sa Roberta Bacchi (responsabile area educativa cooperativa Tantintenti -Welfare generativo), il Dott. Andrea Quaregna (Segretario Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Biella), il Dott. Gianluca Spagnolo (Dirigente Scolastico IIS. G&Q Sella), Don Simone Rocco e P. Davide Di Pasquali (Responsabili della Pastorale Giovanile Diocesi Biella); poi alle 12.30 la santa messa celebrata nella chiesa parrocchiale, che sarà presieduta dal Vicario Generale della Diocesi don Paolo Boffa. Dopo la messa, pranzo al sacco, poi giochi e attività; la giornata si concluderà con una merenda tutti insieme e con la cerimonia dell’ammainabandiera.

Per maggiori informazioni si possono contattare i capi delle varie Comunità Capi dei gruppi scout, oppure il cell 3342230390 (Anita). In caso di maltempo, le variazioni al programma saranno diffuse venerdì, anche sulla pagina facebook del Borgo e Parrocchia di Bagneri (seguite l’hashtag #scoutbiella).