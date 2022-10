Tantissimi visitatori a Rosazza per le giornate del FAI

Bilancio più che positivo a Rosazza per le giornate del FAI che hanno riscosso un notevole successo. A fare un bilancio la Pro Loco di Rosazza sui propri canali social: “Grazie FAI !! Grazie alle giornate d'autunno organizzate dal Fai, Rosazza ha vissuto due giornate di straordinaria presenza di visitatori. E' mancato il sole ma nonostante ciò Rosazza ha mostrato il meglio di sé a chi l'ha scelta come meta. Non abbiamo ancora i numeri precisi ma possiamo azzardare che nell'intero weekend sono state oltre 600 le persone che sono transitate al gazebo FAI per poi iniziare la visita del Borgo. La chiesa, la sala consigliare, la Torre civica, la Torre del Castello e la Casa Museo i punti più gettonati ma l'intero Borgo ha suscitato un grandissimo interesse. Ringraziamo tutti i volontari che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione e in particolare l'entusiasmante schiera di Aspiranti Cicerone che hanno accompagnato i gruppi in visita. Grazie FAI...grazie Rosazza, grazie a tutti”.