Maquillage a “Nuraghe Chervu” con la Protezione civile di Vigliano Biellese

Da giorni, alle porte orientali della Città di Biella, fervono i lavori nell’area monumentale di “Nuraghe Chervu” in vista delle manifestazioni in calendario il prossimo 20 novembre. È il caso dei volontari della Protezione Civile di Vigliano Biellese, coordinati dallo storico presidente Daniele Zanellati, forte di 30 volontari di cui 15 con abilitazione antincendio alto rischio e 14 con abilitazione D.A.E. (Defibrillatore Semiautomatico Esterno), interviene sulle criticità meteorologiche anche oltre i confini locali, impegnata lo scorso mese di aprile in missione umanitaria al confine tra Romania e Ucraina a Sighetu Marmitiei.

A loro, il compito di sistemare il verde, in particolare le piante mediterranee che caratterizzano l’area, come il radicale intervento sul canneto di canna comune (Arundo donax) presente all’ingresso dell’area di “Nuraghe Chervu”. Ampia anche la potatura sulle ginestre (Cytisus scoparius) e su alcuni ginepri (Juniperus communis), tutti oramai ben adattati al clima. A prestare la loro opera sono intervenuti Samuele, Emilio, Giusy, Anna, Tatiana, Giovanna, Massimo, Margherita, Marco e Daniele. Riconoscenti, i soci di “Su Nuraghe” Salvatorica e Carlo hanno portato i ringraziamenti a nome del presidente Battista Saiu e dell’intera comunità isolana posando con loro nella foto ricordo di fine lavori.