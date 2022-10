Biella, la Fondazione sostiene gli eventi del territorio con 26.000 euro

Sono 11 le richieste pervenute alla Fondazione nell’ambito della Seconda sessione erogativa eventi per attività che si svolgeranno nella seconda metà del 2022 e per le quali sono stati stanziati 26.500 euro.

Le progettualità messe a punto dalle diverse associazioni che operano nei settori di intervento della Fondazione hanno movimentato risorse (sotto forma di valore degli eventi progettati) per circa 280 mila euro, il contributo della Fondazione rappresenta quindi poco meno del 10% del totale e aiuta ad animare la vita culturale e sociale biellese in un anno difficile. Come sempre si è proceduto a una valutazione delle pratiche che ha valorizzato eccellenza, originalità, storicità e grado di professionalità nell’organizzazione delle manifestazioni.

Oltre alla solidità e sostenibilità dell’iniziativa sono stati valutati l’impatto territoriale, sociale e culturale e l’ampiezza delle ricadute comprendendo anche la capacità di coinvolgere un pubblico più ampio anche al di fuori dal territorio di riferimento. Il contributo massimo assegnabile era pari a € 3.000,00.

“La Fondazione con questa sessione erogativa ha contribuito a tener vive progettualità caratterizzate da budget minori rispetto ai tradizionali grandi eventi resi difficoltosi dalle molte problematiche in corso, ma che nella loro pervasività e diffusione costituiscono un presidio di socialità importante” commenta il Presidente Franco Ferraris. Tra le iniziative più significative e intense sostenute ricordiamo il convegno "Ci Chiamavano Matti" organizzato dall’Associazione di Volontariato Diritti & Doveri che ha portato a Città Studi un’ampia riflessione territoriale sui temi delle tante fragilità che interessano la società odierna. Il convegno è stato caratterizzato da numerose testimonianze di operatori sociali di vari settori e ha visto un intervento attivo anche da parte dei ragazzi biellesi nei quali il covid ha fatto emergere nuove problematiche.

Altra importante iniziativa l’evento “Biella Social Knitting - Edizione Ottobre Rosa” dell’Associazione Gomitolo Rosa Onlus – Biella che costituisce un importante momento di comunicazione del progetto a favore della lotta la tumore del seno e per il recupero e valorizzazione delle lane. Entrambi i progetti sono stati sostenuti con un contributo di 3 mila euro, il massimo finanziabile. La restante parte dei contributi si è concentrata oltre che su altri eventi su iniziative e manifestazioni in ambito sportivo. Riportiamo una dichiarazione di Gomitolo rosa onlus: “Gomitolorosa Onlus ha ottenuto il contributo della Fondazione CRB per la realizzazione dell'evento Biella Social Knitting-Edizione Ottobre Rosa. Grazie a questo importante contributo dal 19 ottobre, Giornata Mondiale dedicata alla prevenzione dei tumori al seno, Gomitolorosa porterà solidarietà, benessere e sensibilizzazione sul territorio Biellese, coinvolgendo i maggiori centri di salute che si occupano di tumore al seno, primi fra tutti il Fondo Edo Tempia e la Breast Unit del Nuovo Ospedale degli Infermi di Biella che riceveranno in donazione i bellissimi cappellini/scaldacollo realizzati per supportare le pazienti sottoposte a chemioterapia. Un grazie di cuore alla Fondazione CRB da parte di tutto il network Gomitolorosa per aver creduto in questa iniziativa!”.

Questo l’elenco complessivo dei contributi deliberati:

Seconda Sessione Eventi 2022 (TOTALE € 26.500,00)

SETTORI RILEVANTI € 14.000,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 4.000,00

€ 3.000,00 Associazione di Volontariato Diritti & Doveri – Biella, per il convegno "Ci Chiamavano Matti";

€ 1.000,00 Associazione GASP Aps – Sandigliano (BI), per l’evento “C’era una volta il gioco”.

Volontariato, filantropia e beneficenza € 10.000,00

€ 3.000,00 Gomitolo Rosa Onlus – Biella, per l’evento “Biella Social Knitting - Edizione Ottobre Rosa”;

€ 3.000,00 Amici Parkinsoniani Biellesi Odv, per l’evento “Una settimana per il Parkinson”;

€ 2.500,00 Associazione #Shareat – Biella, per l’evento “Tedx Biella 2022”;

€ 1.500,00 Associazione Amici dei Presepi di Callabiana – Callabiana (BI), per l’evento “Presepi Nel Bosco E Presepe Meccanico Di Callabiana”.

ALTRI SETTORI € 12.500,00

Attività Sportiva € 12.500,00

€ 3.000,00 Associazione Sportiva Dilettantistica "AmiciI MTB Lessona" – Lessona (BI), per l’evento “23° Gran Fondo Nazionale MTB - La Prevostura”;

€ 3.000,00 Bear Wool Volley Asd – Biella, per l’evento “18° Edizione Torneo Internazionale di Pallavolo Giovanile "Bear Wool Volley";

€ 2.500,00 Asd Gac Pettinengo – Pettinengo (BI), per l’evento “Organizzazione del 30 Circuito città di biella e 50 giro podistico internazionale di Pettinengo”;

€ 2.500,00 Scialis APS Asd – Biella, per l’evento “Slalom non competitivo Scialis 2023”;

€ 1.500,00 Asd Sci Club Biella – Biella, per l’evento “Coppa Biella Città Alpina 2a edizione la conca di Oropa