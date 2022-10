Biella, cambio ai vertici della Questura: in arrivo nuovi funzionari

Nuovi funzionari assegnati alla Questura di Biella, in particolare alla Sezione di Polizia Stradale. Si tratta di: dirigente della Polizia di Stato Teresa Romeo; commissario Massimiliano Stagno e commissario Antonella Fiorino. Romeo, che ha assunto la funzione di Vicario del Questore, dopo avere maturato una lunga esperienza dirigenziale in vari Uffici della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale, è giunto a Biella dalla Questura di Potenza. Ha assunto l’incarico di Vicario del Questore subentrando a Marco Staffa, posto in quiescenza.

Primo incarico per i giovani funzionari Stagno (assegnato all’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura) e Fiorino, posta alla Sezione di Polizia Stradale di Biella. Al messaggio di benvenuto del Questore di Biella si aggiungono gli auguri di tutto il personale della Questura e della Sezione di Polizia Stradale.