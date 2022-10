Biella, un lettore denuncia: “Colonia di topi in via Carducci, non ci sono parole”

“Mai avrei pensato di percorrere una strada di Biella e imbattermi in una colonia di topi. Purtroppo è successo questa mattina, 17 ottobre 2022, lungo la via Carducci, a pochi passi dalla via principale e dal centro storico della città. Lo spettacolo è stato a dir poco sconvolgente: si sono scorti almeno 15 topi, ad una manciata di metri dal marciapiede. Non ho più davvero parole”.