A Zubiena arriva il corso base per fare il sapone

Un corso base per imparare a fare il tuo sapone. È l'iniziativa portata avanti da Vermogno Vive di Zubiena rivolto ai principianti. Si tratta di un laboratorio pratico e teorico per chi comincia da zero con Patrizia Garzena del gruppo FB Il Mio Sapone. I corsi avranno inizio il prossimo 22 ottobre nella sede dell'associazione (via Debernardi 52, a Zubiena). Per info e iscrizioni: 335.8757013.