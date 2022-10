Origami alla media di Andorno Micca

Alla scuola media di Andorno Micca quest'anno l'accoglienza è passata anche attraverso l'origami. Dopo aver frequentato un corso di formazione sulla didattica della matematica utilizzando l'origami tenuto dalla dott.ssa Maria Luisa Spreafico (docente di "Geometria negli ambienti naturali e antropici e sua didattica presso l'Università degli studi di Milano e di "Istituzioni di matematiche" presso la facoltà di Architettura del Politecnico) i docenti delle discipline scientifiche hanno proposto ai loro allievi di prima la costruzione di un segnaposto con la tecnica giapponese della piegatura della carta.

Questa arte insegna ad essere precisi nel seguire le indicazioni, a non avere fretta, a ricominciare da capo se si sbaglia e a non scoraggiarsi, tutti validi insegnamenti applicabili in differenti contesti. Dopo aver creato un semplice bicchierino in carta aprendo il modello è stato possibile individuare e definire gli enti geometrici fondamentali e gli assiomi. La semplicità ha reso l'attività gradevole favorendo inoltre la concentrazione grazie al clima silenzioso che si era creato, inoltre gli allievi hanno potuto dedicarsi ad un'attività nella quale hanno dovuto utilizzare anche la manualità, molto spesso trascurata.