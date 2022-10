Tennistavolo, non c’è storia a Cossato: dominano i padroni di casa

Un’altra convivente prestazione per la compagine cossatese Splendor UnipolSai/ MB Line che domina il T.T. Ivrea con un rotondo 6 a O. L’incontro, disputato nella serata di venerdì , alla palestra Leonardo da Vinci di Cossato, non ha avuto storia.

Due vittorie a testa per Bianchetto e Pronesti, una per Trevisan e Capodiferro e primato in classifica per la compagine cossatese. Per gli incontri da segnalare i due che vedevano di fronte il forte eporediese Rosato con Pronesti e Trevisan conclusi entrambi con l’affermazione dei padroni di casa per 3 a 1.