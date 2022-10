SPB Maxemy sconfitta da Mondovì 3 a 1 nella prima partita in casa

La SPB Maxemy non riesce ad imporsi nella sua prima partita tra le mura di casa del PalaPajetta. I ragazzi di coach Bonaccorso sono andati sotto, perdendo i primi due parziali. La prova d’orgoglio del terzo set vinto non è bastata a risollevare la squadra e a ribaltare la partita, che è finita 3 a 1 per gli ospiti.

“Abbiamo disputato una buona partita - dice coach Giovanni Bonaccorso -, pur non avendo espresso il nostro miglior gioco. I ragazzi si stanno comportando bene in settimana, lavorando duramente ogni allenamento. Si mettono sempre a disposizione dello staff, che cerca di far lavorare il gruppo al meglio. A partire da lunedì spingeremo ancora di più per raggiungere la nostra migliore condizione.”

SPB Maxemy - VBC Mondovì 1-3

Parziali: 20-25; 20-25; 25-21; 19-25.

SPB: Badini 0, Bottigella 16, Maio 1, Mazzoli 14, Ozarchevici 1, Pelle 7, Pozzi 7, Rege 8, Spinello 4. Liberi Pelosini, Ressia. NE: Rolando, Sarasino.