Bottino pieno per la SPB Ilario Ormezzano Sai, Ovada superata 3 a 0

Archiviata la prima partita in casa per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che si impone sulla compagine di Ovada con un perentorio 3 a 0. Il risultato non lascia spazio a repliche, dato che la formazione biellese è stata in controllo della gara dall’inizio alla fine. Altri tre punti che consentono ai bluarancio di vivere in un ambiente tranquillo e rilassato, in vista delle prossime sfide.

“Siamo contenti dell’esordio casalingo - dice lo schiacciatore Filippo Ricino -. Era importante partire col piede giusto davanti ai nostri tifosi e adesso lavoreremo in settimana per continuare su questa strada. Stiamo lavorando bene sia dal punto di vista atletico sia sulla tecnica e queste due vittorie iniziali non devono farci abbassare la guardia per le prossime gare che affronteremo.”

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Ovada 3-0

Parziali: 25-18; 25-16; 25-15.

SPB: Brusasca 0, Cravera 7, Debenedetti 5, Frison D. 7, Frison E. 2, Gallo 0, Marchiodi 0, Scardellato 19, Ujkaj 6. Libero Vicario. NE: Gallo, Ricino, Sganzetta.