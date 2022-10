Bonprix TeamVolley, 2° ko di fila ma coach Preziosa indica la via: “Fatto un passo avanti”

Seconda sconfitta consecutiva, questa volta in trasferta a Vigevano, per il bonprix TeamVolley nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie B2. Le biancoblù di coach Fabrizio Preziosa hanno ceduto alle avversarie con l'onore delle armi per 3-1. Nonostante la sconfitta, sono arrivati segnali positivi da un gruppo squadra che inizia ad assimilare sistema di gioco e richieste tecnico-tattiche dello staff. Un passo avanti molto importante dopo la brutta sconfitta interna (0-3) di una settimana fa al palasport di Lessona.

È proprio coach Fabrizio Preziosa, in questo momento di prevedibile difficoltà per un gruppo quasi totalmente rinnovato rispetto alla passata stagione, a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Torniamo da Vigevano con zero punti ma con la consapevolezza di aver fatto un netto passo avanti e di esserci messi alle spalle la pessima prestazione dell'esordio casalingo. Tra battuta e attacco regaliamo ancora troppo al nostro avversario in termini di errori e imprecisioni, ma ci stiamo lavorando. La cosa in assoluto più importante è che ieri sera, per la prima volta, abbiamo visto che le ragazze iniziano finalmente a giocare insieme. C'è stato un netto cambio di marcia, sia sotto il profilo tecnico che caratteriale. Abbiamo disputato una gara positiva, non ancora buona, ma sicuramente migliore della prima: ora le ragazze sono molto più consapevoli dei loro mezzi e di quanto paghi il lavoro svolto durante la settimana in palestra. La strada è quella giusta, adesso dobbiamo subito pensare alla prossima partita casalinga contro il Lasalliano, sapendo che sarà un altro match difficilissimo e che quindi c'è molto lavoro da fare».

Il parziale del primo set, in realtà, è bugiardo. I nove punti di differenza (25-16) non raccontano fedelmente quanto si è visto in campo: padrone di casa sempre avanti, vero, ma bonprix TeamVolley che riesce a tenere botta. La differenza è stata tutta negli errori commessi dalle biancoblù, che hanno spianato la strada alla formazione lombarda. Nel secondo e terzo set, entrambi chiusi ai vantaggi, il bonprix TeamVolley ha giocato alla pari con le padrone di casa, perdendo il secondo parziale 25-23 e vincendo la sua prima frazione in questo campionato di B2 per 26-24. Nell'ultimo periodo, al contrario, Vigevano è tornato in cattedra chiudendo le ostilità sul 25-15. Anche in questo caso, le atlete biellesi hanno pagato dazio in termini di errori e imprecisioni, consentendo al sestetto di casa di evitare sforzi eccessivi per archiviare la pratica bonprix TeamVolley.

PALLAVOLO FLORENS PV - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-1

Parziali: 25-16, 25-23, 24-26, 25-15 TeamVolley: Cimma (L), Zatta, Galliano 8, Gualinetti ne, Peruzzo 3, Levis, Filippini 12, Diego 13, Boglio 1, Valsecchi 1, Boggio 1, Riccardi ne, Spinello (L) ne, Biasin 3. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.