Buon interesse a Benna per Artisti al Castello (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Ha destato buon interesse l’appuntamento culturale di “Artisti al Castello”, giunto ormai alla sesta edizione. A Benna, quindi, una nuova occasione all’insegna dell’incontro e della creatività, aperta a tutti.

La cornice dell’evento, ancora una volta, il Castello del paese, con la sua storia e le proprie peculiarità. Presenti non solo artisti e opere di varia natura ma anche stand per le associazioni del territorio, come LILT Biella.