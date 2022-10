Dal Nord Ovest - Accoltellato un uomo per strada, ricoverato alle Molinette

Fa paura la notte in corso Giulio Cesare, a Torino. Intorno alle 23.30 di ieri infatti, si è verificato un accoltellamento in strada, di fronte al civico 19. I motivi non sono al momento noti, ma testimoni hanno riferito di una rissa scoppiata sul Lungo Dora Napoli, vicino al Ponte Mosca.

A farne le spese, un cittadino tunisino, colpito con un fendente. Ricoverato alle Molinette, le sue condizioni non sono al momento note."Abbiamo paura a uscire di casa, soprattutto quando inizia a fare buio", spiega un residente. Solo due giorni prima la polizia era già intervenuta in corso Giulio Cesare, non in Aurora ma in Barriera di Milano, per sedare l'ennesima rissa.

L'uomo, ricoverato nel reparto di chirurgia ospedaliera delle Molinette, è stato operato nella notte a seguito delle due coltellate ricevute al torace e all'addome. I medici hanno suturato le due ferite e la vittima dell'aggressione non risulta in pericolo di vita, ma la prognosi resta al momento riservata.