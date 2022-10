Cade in un dirupo a Cavaglio Spoccia, grave un 45enne (foto di repertorio)

Grave infortunio sopra Cavaglio Spoccia nella tarda mattinata di ieri. Un uomo di circa 45anni è caduto un dirupo.

E' stato recuperato con grande difficoltà vista la zona dove è accaduto l'incidente.Col fratello stava scendendo dall’alpe Quadra a Spoccia, alle pendici del Gridone, quando è caduto in un dirupo. È stato proprio il fratello ad allertare i soccorsi e subito la centrale operativa ha allertato la squadra di Cannobio del Soccorso Alpino e l'eliambulanza. L'uomo è stato poi portato in elicottero al Cto di Torino in codice rosso.