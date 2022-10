Giovane precipita per dieci metri dalla Torre del Faggio e sbatte con violenza la schiena

Intervento del Soccorso Alpino in alta Valle Elvo per un escursionista precipitato per una decina di metri nella zona della Torre del Faggio, nel comune di Sordevolo. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane era impegnato in un’arrampicata ad una quota di 1450 metri. Insieme a lui, una comitiva di coetanei.

Ad un certo punto, durante la salita, avrebbe ceduto un punto di ancoraggio ed è caduto lungo la parete rimanendo attaccato alla corda e battendo violentemente la schiena contro la parete. Uno dei compagni l’ha poi trascinato a sé ma non era più in grado di muoversi o proseguire.

L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, 16 ottobre. Sul posto, oltre ad una squadra di terra, si è portato l’elisoccorso con a bordo i sanitari e il tecnico di turno del Soccorso Alpino. Nonostante le nubi ad alta quota, il personale è riuscito a raggiungere il malcapitato. Una volta imbarellato, è stato caricato a bordo per il trasporto all’Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe riportato un brutto trauma alla schiena. Ignota, al momento, la prognosi.