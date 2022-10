Biella, scontro tra due auto all’incrocio tra via Piave e via Trieste: il boato allarma i residenti FOTO

Un tremendo boato ha destato l’attenzione dei residenti di via Piave e via Trieste a causa dell’ennesimo incidente avvenuto all’incrocio. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, 15 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni del caso, due auto si sarebbero scontrate per una mancata precedenza; inoltre, a causa dell’urto, sarebbe rimasto danneggiato anche un terzo veicolo in sosta.

Sul posto, oltre al carro attrezzi per la rimozione dei veicoli e i Carabinieri per i rilievi del caso, anche il personale della Sicurezza Ambiente per la pulizia della carreggiata. A detta degli abitanti del quartiere non sarebbe la prima volta: diversi, infatti, sarebbero gli incidenti all’incrocio senza contare i tanti mezzi parcheggiati in contro senso o in divieto di sosta lungo le vie.