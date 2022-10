Auser Vallestrona, a Strona si ricordano i volontari defunti

L'Auser Volontariato Vallestrona organizza la Festa del Volontariato, in programma domenica 23 ottobre. Alle 10 si terrà la Santa Messa in memoria dei volontari defunti presso la chiesa parrocchiale di Strona. Al termine, pranzo in compagnia. Per info e prenotazioni: 338 3183724 o 348 5531567.