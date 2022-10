16enne in moto finisce nel fosso a Cossila San Giovanni, in codice rosso all’ospedale (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Sarà da stabilire la dinamica dell’incidente stradale autonomo avvenuto a Cossila San Giovanni intorno alle 19 di oggi, 16 ottobre. Per cause da accertare un 16enne alla guida sarebbe finito fuori strada con la propria moto e avrebbe terminato la sua corsa in un fosso.

In breve tempo, è stato raggiunto dal personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso. Stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe riportato ferite da codice rosso.

Sul posto, oltre alla Polizia locale per i rilievi di rito, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e gli agenti di Polizia. Al momento il traffico è interrotto in ambo le direzioni.