Pralungo, l’Associazione Genitori & Giovani aiuta le scuole

“Ciao famiglie, Innanzitutto, grazie! Quest'anno abbiamo cercato un modo per arrivare a tutte le famiglie in egual modo. Donando a ogni bambino il contributo per pagare: assicurazione, contributo volontario e diario o maglietta in base alla scuola frequentata”.

Questo il messaggio con cui l’Associazione Genitori & Giovani di Pralungo ha ringraziato coloro che hanno permesso di donare ai 24 bambini della Scuola Infanzia di Sant’Eurosia l’assicurazione, una maglietta e un contributo di 17,50 euro.

Diario, assicurazione e 16,50 euro di contributo i regali che hanno ricevuto i 54 alunni della Scuola Primaria ed i 62 della Secondaria di Primo Grado di Pralungo.