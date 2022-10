Dal Comune di Gambolò arriva pietra di memoria per “Nuraghe Chervu”

Il Comune di Gambolò, aderisce al completamento dell’area monumentale di Biella “Nuraghe Chervu” a memoria della Brigata “Sassari” e dei Caduti della Prima Guerra Mondiale.

Dalla Lomellina orientale, in provincia di Pavia, il Comune di Gambolò ha inviato a Biella una pietra proveniente da una vecchia pavimentazione di Piazza Castello, per ricordare e onorare i propri 116 cittadini Caduti in Guerra, che hanno sacrificato la propria vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere".

L'Amministrazione ha infatti aderito al progetto del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, condiviso dal Comune di Biella e promosso dalla Prefettura di Biella per commemorare il centesimo anniversario della fine Grande Guerra e onorare i Caduti.

L’iniziativa prevede il completamento dell’area monumentale chiamata “Nuraghe Chervu” dedicata alla Brigata “Sassari” ed ai Caduti biellesi della Prima Guerra Mondiale, attraverso la posa di pietre locali di riuso provenienti da diverse regioni d’Italia a testimonianza e ricordo del dolore delle guerre e del sacrificio dei soldati.

L’inaugurazione del lastricato è in calendario a Biella domenica 20 novembre 2022 alla presenza della Banda militare della Brigata “Sassari”.