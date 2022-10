Poste, arriva a Biella e Cossato l'iniziativa Etichetta la cassetta

Arriva anche nel Biellese “Etichetta la cassetta”, l’iniziativa di Poste Italiane che prevede la distribuzione gratuita sul territorio di etichette autoadesive da apporre sulle cassette domiciliari e sul citofono condominiale.

In questi giorni i cittadini con cassetta “anonima” stanno ricevendo una comunicazione che li invita ad apporre tali etichette con il proprio nome e cognome sulle cassette. Poste Italiane, da sempre attenta a migliorare la qualità del servizio di recapito della corrispondenza e pacchi, con questa iniziativa che coinvolge i Comuni di Biella e Cossato, interessa direttamente i cittadini sensibilizzandoli sull’importanza della presenza dei nominativi corretti per il regolare esito del recapito. Con il progetto “Etichetta la cassetta” i cittadini sono invitati anche a comunicare l’indirizzo aggiornato a tutti i propri mittenti abituali, in particolare i fornitori delle utenze.

Inoltre l’Azienda ha avviato un percorso di collaborazione con le istituzioni locali per intervenire sulla toponomastica, per rendere efficace il servizio, soprattutto nei territori periferici. L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.